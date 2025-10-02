Samsung и SK Hynix будут поставлять чипы для проекта OpenAI Stargate

Помимо поставок, OpenAI и южнокорейские производители планируют совместно построить два центра обработки данных на территории страны. Их стартовая мощность составит 20 мегаватт. Правительство надеется, что участие в проекте поможет Сеулу закрепиться как азиатскому центру развития технологий искусственного интеллекта.

Stargate оценивается в 500 миллиардов долларов. Его цель — развитие инфраструктуры для искусственного интеллекта и обеспечение лидерства США в этой сфере. В проекте уже участвуют такие компании, как SoftBank, Oracle и Nvidia. Последняя заявила о намерении инвестировать до 100 миллиардов долларов и поставлять свои чипы для OpenAI.

Южная Корея рассматривает возможность участия в финансировании Stargate. По оценкам, к 2029 году OpenAI может заказать около 900 тысяч пластин полупроводников, что в денежном выражении превышает 70 миллиардов долларов.