Samsung и SK Hynix не будут резко наращивать выпуск DRAM

Как сообщает южнокорейское издание Hankyung, дефицит чипов памяти может сохраниться до 2028 года. Производители столкнулись с рекордным спросом, особенно со стороны индустрии искусственного интеллекта, однако помнят о проблемах предыдущего цикла, когда пришлось сокращать мощности из-за падения спроса.

Стратегия капитальных расходов будет балансировать между удовлетворением запросов клиентов и поддержанием стабильных цен. Производители заключают краткосрочные контракты, чтобы быстрее реагировать на изменения рынка.

Потребителям стоит ожидать, что ситуация с доступностью и ценами на модули RAM и видеокарты не улучшится в ближайшие кварталы.