Samsung и SK Hynix отказались от продажи старого литографического оборудования

Проблемой южнокорейских компаний является зависимость от США, потому и Samsung, и SK Hynix отказались продавать старое оборудование, изъятое из заводов компаний при обновлении. Как отмечается, старые литографические машины могут попасть в Китай или Россию, что для США неприемлемо.

Ситуация в том, что в силу развитого производства корейские производители регулярно обновляют оборудование для всей производственной цепочки и сбывают старые установки компаниям, которые их перепродают, в частности, в Китай, производящий собственные чипы. А теперь это оборудование буквально пылится на складах в Сеуле и других южнокорейских городах.