Samsung и SK Hynix отказались от продажи старого литографического оборудования

Опубликовано 14 марта 2024, 12:45
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Samsung и SK Hynix отказались от продажи старого литографического оборудованияИз-за давления США
Южнокорейские компании Samsung Electronics и SK Hynix отказались от любых продаж старого литографического оборудования, используемого для производства чипов. На это повлияли торговые санкции США.
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Проблемой южнокорейских компаний является зависимость от США, потому и Samsung, и SK Hynix отказались продавать старое оборудование, изъятое из заводов компаний при обновлении. Как отмечается, старые литографические машины могут попасть в Китай или Россию, что для США неприемлемо.
Ситуация в том, что в силу развитого производства корейские производители регулярно обновляют оборудование для всей производственной цепочки и сбывают старые установки компаниям, которые их перепродают, в частности, в Китай, производящий собственные чипы. А теперь это оборудование буквально пылится на складах в Сеуле и других южнокорейских городах.
Источник:Reuters
Автор:Андрей Кадуков
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