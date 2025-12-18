Samsung и SK hynix резко улучшили свои финансовые показатели из-за роста цен на память

По данным южнокорейских аналитиков, прибыль производителей памяти растет куда быстрее ожиданий. Во многом за счет дефицита и ажиотажного спроса со стороны ИИ-индустрии.

Обновленный прогноз Kiwoom Securities предполагает, что операционная прибыль Samsung в 2026 году может достичь 107,6 трлн вон (около $73 млрд). Для SK hynix оценка составляет 93,8 трлн вон, или $63,8 млрд.

В сумме оба производителя могут зарабатывать до $136 млрд в год — заметно больше прежних ожиданий.

Рост цен на память уже бьет по рынку электроники. Аналитики Counterpoint считают, что себестоимость смартфонов может вырасти до 25%, а мировые поставки сократятся на 2,6% в 2026 году.

Производители ПК и смартфонов все чаще рассматривают конфигурации с меньшим объемом оперативки, тогда как сами Samsung и SK hynix продолжают выигрывать от сложившейся ситуации.