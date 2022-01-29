Samsung исправила выброс кислотных сточных вод в местный водосток

“Мы тщательно изучили первопричину, добавили улучшенные системы мониторинга и принимаем решительные контрмеры для того, чтобы подобное не повторилось”, - написал пресс-секретарь Samsung Мишель Глейз в интервью KXAN.

Глейз также добавила, что компания уже пытается полностью восстановить здоровье притока у ручья Харрис Бранч в северо-восточном Остине, где были обнаружены сточные воды.

Она объяснила, что выброс не был серной кислотой, как первоначально заявили сотрудники городской администрации в служебной записке, опубликованной в четверг. Городские власти также заявили, что сброс мог происходить в течение 106 дней.