Samsung исправила выброс кислотных сточных вод в местный водосток

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Samsung исправила выброс кислотных сточных вод в местный водостокК счастью, не концентрированных
Представитель завода Samsung в Остин, Техас сообщил, что они устранили неисправность трубы под полом, которая дала течь и привела к попаданию тысяч галлонов разбавленных кислотных сточных вод в местный водосток.
“Мы тщательно изучили первопричину, добавили улучшенные системы мониторинга и принимаем решительные контрмеры для того, чтобы подобное не повторилось”, - написал пресс-секретарь Samsung Мишель Глейз в интервью KXAN.
Глейз также добавила, что компания уже пытается полностью восстановить здоровье притока у ручья Харрис Бранч в северо-восточном Остине, где были обнаружены сточные воды.
Она объяснила, что выброс не был серной кислотой, как первоначально заявили сотрудники городской администрации в служебной записке, опубликованной в четверг. Городские власти также заявили, что сброс мог происходить в течение 106 дней.
Источник: KXAN