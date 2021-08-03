Samsung изменит способ подключения новых беспроводных наушников к смартфону

Касательно технических особенностей устройства не так много информации — известно лишь, что наушники получат функцию активного шумоподавления. Но зато инсайдеры сообщили, что корейский техногигант хочет переработать метод подключения устройства к смартфону.

Так, в отличие от прошлых поколений, новые Galaxy Buds не придётся вытаскивать из зарядного чехла для «спаривания» с телефоном, сообщает SlashGear. Достаточно будет нажать на специальную кнопку на каждом из наушников, когда они будут находиться прямо в чехле.

Стоит, правда, отметить, что данный метод всё ещё сложно назвать наиболее удобным. Та же технология Android Fast Pair заметно комфортнее.