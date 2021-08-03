Samsung изменит способ подключения новых беспроводных наушников к смартфону

Наука и технологии
Сегодня в 10:00
Samsung изменит способ подключения новых беспроводных наушников к смартфонуЖаль, что компания всё ещё игнорирует разработку Google в этом направлении
Уже 11 августа, в рамках Unpacked, Samsung анонсирует не только новые гибкие смартфоны и «умные» часы, но также и свеженькие беспроводные наушники Galaxy Buds 2.
Касательно технических особенностей устройства не так много информации — известно лишь, что наушники получат функцию активного шумоподавления. Но зато инсайдеры сообщили, что корейский техногигант хочет переработать метод подключения устройства к смартфону.
Так, в отличие от прошлых поколений, новые Galaxy Buds не придётся вытаскивать из зарядного чехла для «спаривания» с телефоном, сообщает SlashGear. Достаточно будет нажать на специальную кнопку на каждом из наушников, когда они будут находиться прямо в чехле.
Стоит, правда, отметить, что данный метод всё ещё сложно назвать наиболее удобным. Та же технология Android Fast Pair заметно комфортнее.