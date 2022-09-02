Samsung изобрела смартфон-трансформер, превращающийся в часы

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Samsung изобрела смартфон-трансформер, превращающийся в часыВыглядит странно, но при этом интересно
Пока Apple готовится удивить лишь Pro-версией своих смарт-часов, Samsung готовится к куда более заметной революции.
Энтузиасты обнаружили патенты корейской компании, на которых изображено неизвестное ранее устройство. В разложенном состоянии оно вполне может заменить смартфон, в то время как в сложенном это «умные» часы, опоясывающие руку запястье пользователя.
Добиться эффекта 2в1 удалось благодаря гибкому дисплею, которым оснащён девайс. Нечто подобное Samsung уже провернула в 2019 году со своим Galaxy Fold — устройства линейки до сих пор одновременно являются и смартфонами, и планшетами.
Стоит, правда, отметить, что пока у нас на руках есть лишь патент. А это значит, что сроки появления устройства на рынке очень расплывчаты — это может произойти уже в начале 2023-го, в рамках Galaxy Unpacked, а может и через несколько лет.