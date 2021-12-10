Samsung изобрела «умные» часы, меняющие форму

По крайней мере, это следует из свежего патента корейской компании, который нашли интернет-инсайдеры. Согласно нему, Samsung вовсю работает над часами, которые в обычном состоянии круглые, но по желанию пользователя могут становиться овальными. Это увеличивает площадь экрана устройства на 40%.

В документе сообщается, что активировать изменение можно несколькими способами: нажатием на боковую клавишу, свайпами на сенсорном экране и т.д. При этом на месте условного «разрыва» дисплея размещена камера.