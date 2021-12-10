Samsung изобрела «умные» часы, меняющие форму

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Samsung изобрела «умные» часы, меняющие формуЗвучит как описание гаджета Бонда
В последние годы «умные» часы всё реже удивляли какими-то необычными «фишками». Но возможно, совсем скоро Samsung встряхнёт рынок носимой электроники.
По крайней мере, это следует из свежего патента корейской компании, который нашли интернет-инсайдеры. Согласно нему, Samsung вовсю работает над часами, которые в обычном состоянии круглые, но по желанию пользователя могут становиться овальными. Это увеличивает площадь экрана устройства на 40%.
В документе сообщается, что активировать изменение можно несколькими способами: нажатием на боковую клавишу, свайпами на сенсорном экране и т.д. При этом на месте условного «разрыва» дисплея размещена камера.
К сожалению, пока что это не более чем концепт. Но учитывая, как часто Samsung доводит подобные девайсы до продажи, уже совсем скоро можно ожидать анонса подобных «умных» часов.
Источник: LetsGoDigital