Наука и технологии
Сегодня 18:16
Samsung изобрела VR-шлем в форме глаз мухи
Довольно интересное устройство
Издание Letsgodigital сообщило, что южнокорейский гигант Samsung запатентовал уникальный шлем виртуальный реальности Odyssey Mixed Reality 2020, внешняя панель которого выполнена в форма глаз мухи.
По словам источников, шлем оснащен четырьмя камерами для идентифицирования положения пользователя, наушниками и тремя регулирующими кнопками. В устройство также интегрировали две фронтальные камеры. Сообщается, что уникальный шлем основан на комбинированной системой оценки положения человека, которая состоит из outside-in и inside-out подходов. Так, outside-in включает в себя неподвижные камеры, которые расположены на расстоянии от пользователя, тогда как inside-out, напротив, работает за счет камер внутри самого устройства, идентифицируя положение пользователя опираясь на неподвижные точки вовне.
Предполагается, что новинку смогут продемонстрировать в рамках грядущей презентации Samsung, которая состоится в начале февраля.