Samsung изобрела VR-шлем в форме глаз мухи

По словам источников, шлем оснащен четырьмя камерами для идентифицирования положения пользователя, наушниками и тремя регулирующими кнопками. В устройство также интегрировали две фронтальные камеры. Сообщается, что уникальный шлем основан на комбинированной системой оценки положения человека, которая состоит из outside-in и inside-out подходов. Так, outside-in включает в себя неподвижные камеры, которые расположены на расстоянии от пользователя, тогда как inside-out, напротив, работает за счет камер внутри самого устройства, идентифицируя положение пользователя опираясь на неподвижные точки вовне.