Samsung купила у Nokia право на использование её технологий

Сообщается, что Samsung будет платить определённое вознаграждение за лицензирование, но точная сумма при этом не называется. В том же сообщении, Nokia напомнила, что последние десятилетия компания активно вкладывается в исследования и разработку новых стандартов. За последние два десятка лет вложения в эту сферу достигли более 129 млрд евро.

Что интересно, сделка с Samsung состоялась всего через несколько месяцев после иска Nokia к компании из Южной Кореи. Тогда, напомним, ИТ-гигант обвинялся в нарушении патентов финнов. Была ли причина заключения договорённостей в назревающем судебном конфликте или нет — неизвестно.