Samsung купит американскую платформу цифрового здравоохранения Xealth

Xealth занимается разработкой цифровых решений для здравоохранения и сотрудничает с более чем 500 больницами в США. Сервис позволяет врачам удаленно управлять медицинскими программами и делиться данными с пациентами. Samsung рассчитывает, что объединение технологий носимых устройств с цифровыми решениями Xealth создаст новое направление в мобильной медицине.

Покупка американской платформы вписывается в общий курс Samsung на диверсификацию бизнеса. В числе новых приоритетов — не только медицина, но и бытовая техника, аудиосистемы, робототехника и климатическое оборудование. Так, в мае компания уже объявила о покупке немецкого производителя FlaktGroup, специализирующегося на системах охлаждения для дата-центров, за 1,5 миллиарда евро.