Samsung купит бизнес ZF по системам помощи водителю за €1,5 млрд

Harman, купленная Samsung в 2017 году за $8 млрд, поставляет аудио- и информационно-развлекательные системы под брендами JBL, Harman Kardon и Bang & Olufsen крупным автопроизводителям, включая BMW, Volkswagen и Volvo. Компания планирует использовать новые технологии для следующего поколения «software-defined cars», где системы помощи водителю будут ключевыми.

Ожидается, что рынок передовых ассистентов и центральных контроллеров вырастет с 62,6 трлн вон ($42,3 млрд) в 2025 году до 189,3 трлн вон к 2035 году.