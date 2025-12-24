Samsung купит бизнес ZF по системам помощи водителю за €1,5 млрд

Опубликовано 24 декабря 2025, 16:201 мин.
Samsung купит бизнес ZF по системам помощи водителю за €1,5 млрдДля усиления позиций в автомобильной электронике
Harman International, подразделение Samsung Electronics, приобретает бизнес ZF Group по системам помощи водителю за €1,5 млрд ($1,8 млрд). Сделка объединит опыт Harman в разработке бортовых систем с передовыми технологиями камер, радаров и вычислительных модулей ZF.
© Ferra.ru
Harman, купленная Samsung в 2017 году за $8 млрд, поставляет аудио- и информационно-развлекательные системы под брендами JBL, Harman Kardon и Bang & Olufsen крупным автопроизводителям, включая BMW, Volkswagen и Volvo. Компания планирует использовать новые технологии для следующего поколения «software-defined cars», где системы помощи водителю будут ключевыми.
Ожидается, что рынок передовых ассистентов и центральных контроллеров вырастет с 62,6 трлн вон ($42,3 млрд) в 2025 году до 189,3 трлн вон к 2035 году.