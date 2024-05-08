Samsung купит французскую ИИ-компанию для улучшения медицинской диагностики

Опубликовано 08 мая 2024, 22:30
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Samsung купит французскую ИИ-компанию для улучшения медицинской диагностикиЗа 92 миллиона долларов
Южнокорейский технологический гигант Samsung объявил о покупке французской компании искусственного интеллекта Sonio. Цель покупки — усовершенствовать системы медицинской диагностики, в частности, ультразвуковые исследования.
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Использование искусственного интеллекта в медицине стремительно растет, и компании по всему миру инвестируют в его внедрение. Технология Sonio использует машинное обучение для повышения точности, качества и анализа результатов ультразвукового исследования.
Продукт Sonio Detect, одобренный к применению в США, помогает анализировать изображения плода, включая структуры мозга и сердца. Покупка Sonio позволит Samsung улучшить свои ультразвуковые аппараты и предложить более точную диагностику будущим мамам. Сделка оценивается примерно в 92 миллиона долларов.
Sonio после покупки сохранит свою штаб-квартиру во Франции и продолжит разрабатывать технологии искусственного интеллекта для медицины.