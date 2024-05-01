Samsung летом начнёт поставки чипов памяти для ИИ из-за усиливающейся конкуренции

По мнению Шелли Джанг, директора аналитической компании Fitch Ratings, Samsung в краткосрочной перспективе находится отнюдь не в выигрыше по отношению к SK Hynix. И Samsung нужно время, чтобы просто попытаться догнать конкурента.

Между тем у Samsung, похоже, намечается коллаборация с Nvidia, поскольку основной заказчик HBM3e не называется, но «коммерциализация продукта проходит гладко в соответствии с графиком заказчика». Об этом сообщил Ким Чжэ Чжун, исполнительный вице-президент Samsung по производству микросхем памяти. Nvidia в апреле также сообщала, что тестирует образцы HBM от Samsung.

Поставки продукции Samsung могут начаться уже в конце второго квартала, то есть в июне. Однако крупнейший в мире производитель микросхем памяти — SK Hynix — продемонстрировал высокие показатели за первый квартал. Операционная прибыль подразделения по разработке решений для устройств (DS) за первые три месяца этого года составила 1,9 трлн вон ($1,4 млрд), по сравнению с операционным убытком в 4,6 трлн вон в 2023 году.