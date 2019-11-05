Samsung массово сокращает сотрудников

Данной информацией поделились инсайдеры, которые рассказали о вчерашнем совещании по этому поводу. Так, Samsung начала разрабатывать план увольнения, который в первую очередь затрагивает сотрудников, занимающихся сферой смартфонов. ”Есть и другие отделы, однако сотрудники бизнеса мобильных телефонов стоят на первом месте в списке сокращений”, — сообщил инсайдер.

Напомним, что осенью 2019 года после прекращения работы китайского завода смартфонов в Хуэйчжоу компания практически перестала производить свои устройства в Китае.