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Samsung может оказаться первым производителем 3-нанометровых процессоров

При этом представить новинку компания может уже в следующем году
Прямо сейчас на рынке процессоров имеется два конкурента, которые пытаются освоить все более “малые” значения техпроцесса при производстве своей продукции. Речь идет о Samsung и TSMC. И вот, судя по данным интернет-издания DigiTimes, корейская компания нашла способ обойти соперника, миновав технологию 4 нм - Samsung вполне может оказаться первым производителем 3-нанометровых процессоров.

Стоит отметить, что прямо сейчас оба игрока находятся примерно на одном уровне, осваивая технологию 5 нм. В связи с этим, и один, и другой производитель идут буквально ноздря в ноздрю, конкурируя на рынке практически за каждого нового клиента. Так, например, изначально слухи говорили о том, что NVIDIA, для производства собственных GPU Ampere, воспользуется услугами TSMC, но совсем недавно свежие данные сообщили о том, что компания, возможно, сделает выбор в пользу Samsung с ее 8 нм технологией.

Примерная "карта" развития производителей процессоров

Что же до производства 3 нм процессоров, то их Samsung, согласно последним утечкам, может представить уже в конце 2021 или в начале 2022 года. Сумеет ли компания “перепрыгнуть” через 4 нм без проблем и каких-то негативных последствий - узнаем уже совсем скоро.

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