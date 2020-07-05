Samsung может оказаться первым производителем 3-нанометровых процессоров

Стоит отметить, что прямо сейчас оба игрока находятся примерно на одном уровне, осваивая технологию 5 нм. В связи с этим, и один, и другой производитель идут буквально ноздря в ноздрю, конкурируя на рынке практически за каждого нового клиента. Так, например, изначально слухи говорили о том, что NVIDIA, для производства собственных GPU Ampere, воспользуется услугами TSMC, но совсем недавно свежие данные сообщили о том, что компания, возможно, сделает выбор в пользу Samsung с ее 8 нм технологией.