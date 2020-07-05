Samsung может оказаться первым производителем 3-нанометровых процессоров
Стоит отметить, что прямо сейчас оба игрока находятся примерно на одном уровне, осваивая технологию 5 нм. В связи с этим, и один, и другой производитель идут буквально ноздря в ноздрю, конкурируя на рынке практически за каждого нового клиента. Так, например, изначально слухи говорили о том, что NVIDIA, для производства собственных GPU Ampere, воспользуется услугами TSMC, но совсем недавно свежие данные сообщили о том, что компания, возможно, сделает выбор в пользу Samsung с ее 8 нм технологией.
Что же до производства 3 нм процессоров, то их Samsung, согласно последним утечкам, может представить уже в конце 2021 или в начале 2022 года. Сумеет ли компания “перепрыгнуть” через 4 нм без проблем и каких-то негативных последствий - узнаем уже совсем скоро.