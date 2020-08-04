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Samsung может принять участие в покупке компании, создавшей архитектуру процессоров Apple

Но почему в сделку не включается сам производитель iPhone и iPad?
Последнюю неделю по сети ходит множество разговоров о покупке компании ARM - той самой, которая занимается созданием одноименной архитектуры, используемой в том числе и в фирменных процессорах Apple. Но если раньше слухи утверждали, что компанию целиком выкупит NVIDIA, то сейчас появилась информация, согласно которой Samsung может принять участие в покупке ARM.

Так, если верить данным инсайдеров, приближенных к ситуации, южнокорейский гигант рассчитывает на приобретении доли в 3-5% от разработчика чипов. Сделать это планируется через инвестирование в акционерный капитал. Учитывая тот факт, что в начале лета Apple заявила о переходе на собственные процессоры, базирующиеся на архитектуре ARM, при производстве ноутбуков и компьютеров, очень странно, что в сети все еще нет разговоров о покупке доли либо всей компании производителем iPhone.

Напомним, что SoftBank рассматривает вариант продажи ARM в связи с собственными финансовыми трудностями, вызванными пандемией коронавируса. В свое время, к слову, японская компания приобретала разработчиков архитектуры за 31 млрд долларов, а, судя по слухам, продать ее намерена уже за 41 млрд долларов.