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Samsung может стать владельцем патентов LG на 5G после закрытия смартфонного бизнеса компании
Правда, пока что компания всё отрицает
Несколько недель назад LG Electronics объявила о закрытии смартфонного бизнеса. Теперь же стало известно, что на фоне этого компания Samsung решила стать владельцем патентов в сфере 5G своего конкурента.
При этом вместе с Samsung за это право борются сразу несколько корпораций. Но лишь она при этом является производителем электроники, сообщает The Korea Times. Журналисты также отмечают, что южнокорейский гигант не хочет выкупать патенты — он лишь намерен получить на них необходимые лицензии.
Отметим, что представитель Samsung опроверг эту информацию. Но учитывая, что у LG в наличии патенты в сфере 5G примерно на 1 млрд долларов, стратегия лицензирования со стороны производителя смартфонов линейки Galaxy S выглядит вполне логичной.