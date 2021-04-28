Samsung может стать владельцем патентов LG на 5G после закрытия смартфонного бизнеса компании

При этом вместе с Samsung за это право борются сразу несколько корпораций. Но лишь она при этом является производителем электроники, сообщает The Korea Times. Журналисты также отмечают, что южнокорейский гигант не хочет выкупать патенты — он лишь намерен получить на них необходимые лицензии.

Отметим, что представитель Samsung опроверг эту информацию. Но учитывая, что у LG в наличии патенты в сфере 5G примерно на 1 млрд долларов, стратегия лицензирования со стороны производителя смартфонов линейки Galaxy S выглядит вполне логичной.