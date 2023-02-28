Samsung может выпустить «умные» очки и кольцо уже в 2023 году

Судя по ним, IT-гигант активно работает сразу над двумя новыми «умными» устройствами — AR-очками и кольцом. Называться они будут Galaxy Glasses и Galaxy Ring соответственно.

Так, Galaxy Ring в документах описывается как «умное устройство для измерения показателей здоровья и/или сна в виде кольца». В то же время Galaxy Glasses обозначены как «гарнитура для виртуальной реальности», «гарнитура для дополненной реальности», «умные очки», «смартфон» и «наушники».

По словам экспертов, релиз новинок вполне может состояться уже до конца 2023 года. И в этом есть смысл, учитывая, что та же Apple должна представить собственные AR/VR-очки уже в июне, на WWDC 2023.

Напомним, что это не первая попытка Samsung разработать смарт-кольцо. Ещё в 2015 году компания подала патент на устройство, которое позволяло пользователям управлять своим телефоном и устройствами «умного дома» через кольцо.