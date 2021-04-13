Samsung начал продавать телевизоры с новым пультом в России

Также новый пульт может похвастаться свежим дизайном и специальным колёсиком. На официальном сайте компании сообщается, что оно предназначено для быстрой и удобной навигации. Есть отдельные кнопки для онлайн-кинотеатров: Okko, ivi и Megogo.

Вместе с Россией, новые пульты получили и ряд других стран. В их числе Беларусь, Грузия, Армения и Азербайджан. При этом мониторы и проекторы лишены приятного обновления.