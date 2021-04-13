Наука и технологии
Сегодня в 12:45
Samsung начал продавать телевизоры с новым пультом в России
Практически сразу же вслед за LG
Как стало известно, компания Samsung наконец-то изменила стандартную комплектацию Smart TV телевизоров в России. Теперь в неё входят новые пульты дистанционного управления с уменьшенным числом кнопок.
Также новый пульт может похвастаться свежим дизайном и специальным колёсиком. На официальном сайте компании сообщается, что оно предназначено для быстрой и удобной навигации. Есть отдельные кнопки для онлайн-кинотеатров: Okko, ivi и Megogo.
Вместе с Россией, новые пульты получили и ряд других стран. В их числе Беларусь, Грузия, Армения и Азербайджан. При этом мониторы и проекторы лишены приятного обновления.
Что интересно, анонс Samsung оказался своеобразным ответом на более ранний анонс LG. Напомним, что последняя также объявила о появлении обновлённого пульта дистанционного управления для новых моделей телевизоров, продающихся в России.