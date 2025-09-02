Samsung начала подготовку к массовому производству процессора Exynos 2600

Exynos 2600 создаётся на 2-нм технологии GAA и станет первым таким процессором Samsung. Сообщается, что проблемы с низким выходом годных чипов, которые ранее мешали серийному производству, удалось преодолеть. Для предотвращения перегрева чип оснащён технологией Heat Pass Block, что должно обеспечить стабильную работу при высокой нагрузке.

Серия Galaxy S26 будет доступна в двух версиях: с процессорами Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Exynos 2600, в зависимости от региона.