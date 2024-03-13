Samsung начнет использовать отходы от производства полупроводников для обогрева

В планах Samsung начать пилотный проект в этом году, в рамках которого отходы от производства полупроводников будут использоваться в качестве источника тепла с использованием тепловых насосов для обогрева районов и промышленности. В долгосрочной перспективе Samsung планирует расширить использование отходов для стабильного обогрева полупроводниковых кластеров и прилегающих жилых зон, реализуя стратегию низкоуглеродного развития.

Сотрудничество Samsung Electronics с Южнокорейским региональным теплоснабжающим обществом поможет снизить выбросы парниковых газов в процессе обогрева, а также сократить затраты на обогрев. Обе стороны планируют расширить эту бизнес-модель на другие отрасли, такие как металлургия.