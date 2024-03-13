Samsung начнет использовать отходы от производства полупроводников для обогрева

Опубликовано 13 марта 2024, 13:39
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Samsung начнет использовать отходы от производства полупроводников для обогреваРайонов и промышленности
Подразделение DS компании Samsung Electronics подписало соглашение о сотрудничестве с Южнокорейским региональным теплоснабжающим обществом для использования отходов от производства полупроводников в качестве источника тепла для обогрева.
В планах Samsung начать пилотный проект в этом году, в рамках которого отходы от производства полупроводников будут использоваться в качестве источника тепла с использованием тепловых насосов для обогрева районов и промышленности. В долгосрочной перспективе Samsung планирует расширить использование отходов для стабильного обогрева полупроводниковых кластеров и прилегающих жилых зон, реализуя стратегию низкоуглеродного развития.
Сотрудничество Samsung Electronics с Южнокорейским региональным теплоснабжающим обществом поможет снизить выбросы парниковых газов в процессе обогрева, а также сократить затраты на обогрев. Обе стороны планируют расширить эту бизнес-модель на другие отрасли, такие как металлургия.