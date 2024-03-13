Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 13 марта 2024, 13:39
1 мин.

Samsung начнет использовать отходы от производства полупроводников для обогрева

Районов и промышленности
Подразделение DS компании Samsung Electronics подписало соглашение о сотрудничестве с Южнокорейским региональным теплоснабжающим обществом для использования отходов от производства полупроводников в качестве источника тепла для обогрева.

В планах Samsung начать пилотный проект в этом году, в рамках которого отходы от производства полупроводников будут использоваться в качестве источника тепла с использованием тепловых насосов для обогрева районов и промышленности. В долгосрочной перспективе Samsung планирует расширить использование отходов для стабильного обогрева полупроводниковых кластеров и прилегающих жилых зон, реализуя стратегию низкоуглеродного развития.

Сотрудничество Samsung Electronics с Южнокорейским региональным теплоснабжающим обществом поможет снизить выбросы парниковых газов в процессе обогрева, а также сократить затраты на обогрев. Обе стороны планируют расширить эту бизнес-модель на другие отрасли, такие как металлургия.

Источник:IT Home
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Samsung
,
#технологии
,
#природа
,
#разработка
,
#экология