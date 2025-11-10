Samsung начнет использовать собственных роботов-гуманоидов в производстве смартфонов

Об этом сообщил глава направления Future Robot Promotion Team О Чжунхо на симпозиуме International Robot Symposium 2025 в Южной Корее.

По словам топ-менеджера, Samsung видит ключевое применение таких роботов на своих фабриках и сборочных линиях, где они смогут выполнять рутинные или физически сложные задачи.

Компания одновременно выступает и разработчиком, и заказчиком технологии. Это должно позволить быстро тестировать и совершенствовать системы прямо в реальных условиях.

Samsung создаёт собственные приводы, программное обеспечение и роботизированные руки, а также сотрудничает с крупными технологическими компаниями, включая NVIDIA. По словам О Чжунхо, первый прототип «можно будет увидеть уже скоро».

Таким образом, Samsung присоединяется к растущей гонке за лидерство на рынке гуманоидов, где уже работают LG, Doosan Robotics и Rainbow Robotics.