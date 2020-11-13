Samsung начнет выпускать компьютерные процессоры Apple M1

Так, аналитики из Business Korea заявили, что TSMC, из-за огромного количества заказов от прочих брендов (таких как Qualcomm), не сможет полностью покрыть потребности Apple в M1. В связи с этим, яблочная компания будет вынуждена обратиться за помощью к Samsung, у которой имеется необходимый опыт в производстве процессоров по 5-нм техпроцессу.

Напомним, что ранее Apple уже сотрудничала с корейским техногигантом на поприще производства процессоров, но в 2015 году решила отказаться от помощи Samsung. Возможно, если при производстве Apple M1 отношения между компаниями наладятся, Samsung в дальнейшем возьмет на себя выпуск не только компьютерных чипов Apple, но и их процессоров линейки Apple A15 и т.д.