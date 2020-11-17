Samsung начнет выпускать новейшие 3-нм процессоры в ближайшие два года

Таким образом, южнокорейский гигант будет соревноваться даже не с Apple, а с другим производителем процессоров в лице TSMC, сообщает Bloomberg. При этом для того, чтобы суметь “оседлать” столь передовой техпроцесс, Samsung намерена выделить около 116 млрд долларов на соответствующие исследования. В случае, если производителю удастся добиться поставленной цели, то уже в 2022 году нас ждет появление первых чипов Samsung, построенных на 3-нм техпроцессе.

Что интересно, согласно данным журналистов, южнокорейская компания уже сейчас имеет достаточное количество заказов на продукцию, выпускаемую по технологии 5-нм, чтобы обеспечить себя на ближайшие годы вперед. Но по причине добиться лидирующего положения на рынке, компания продолжает вкладываться в развитие, что в первую очередь положительно скажется на устройствах, которыми будем пользоваться мы с вами — обычные пользователи.