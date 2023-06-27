Samsung начнёт использовать ИИ для уменьшения квартплаты пользователей

Благодаря использованию технологии ИИ и партнёрству с Electricity Maps, пользователи смогут оптимизировать потребление энергии и получать информацию о её источниках.

Одной из новых возможностей является режим AI Energy Mode, который автоматически адаптирует устройства к окружающей среде. Например, устройство начинает подстраиваться под изменения температуры в комнате и определяет, оставлена ли дверца холодильника открытой.

Также была расширена поддержка сторонних девайсов, позволяющая пользователям видеть мониторинг энергопотребления всего дома в приложении SmartThings.

Режим Away позволяет автоматически отключать умные лампы, розетки и термостаты, когда они не используются, дополнительно экономя энергию.

Отметим, что SmartThings Energy от Samsung в целом нацелен на снижение расходов на электроэнергию и улучшение контроля над тем, как пользователи расходуют электричество.