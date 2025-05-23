Samsung начнёт развивать космическую инфраструктуру

Как отмечает портал SamMobile, Samsung стремится в космос, начиная с проекта «космического завода». Компания уже занималась исследованиями космоса и подписала соглашение о разработке космической технологии с Корейским институтом астрономии и космических наук. Один из проектов — создание вторичной нагрузки для спутника CubeSat, который отправится на борт корабля NASA Artemis II.

Samsung также тестирует полупроводники нового поколения в условиях высокой орбиты и радиации. Кроме того, компания выпустила «умные» часы, а затем проводила космические миссии с Galaxy Watch 5, снимала фотографии из космоса с Galaxy S24 Ultra, а также запустила кампанию Space Selfie и отправила Galaxy S10 в стратосферу.

Кроме того, Samsung замахнулась на строительство стартовых комплексов, развитие космической инфраструктуры и компонентов для запусков орбитальных аппаратов различного предназначения. Аналитики считают, что дело не столько в интересах собственно Samsung, с только в том, что Южная Корея включилась в международную космическую гонку. В этой цепочке Samsung, похоже, один из ключевых подрядчиков.