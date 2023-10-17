Samsung начнёт устанавливать Micro LED-дисплеи в смарт-часах и подобных гаджетах

Каких-либо точных данных пока нет. По большей части инсайдерская информация наводит на предположения, что Samsung всерьёз рассматривает повсеместное использование Micro LED. И начаться эта эпопея может с главного конкурента Apple Watch — Samsung Galaxy Watch Ultra.

Micro LED-дисплеи состоят из светодиодов размером менее 50 мкм и не требуют дополнительной подсветки. В этих дисплеях используются только неорганические элементы, поэтому они не выгорают. К тому же речь идёт о том, что Micro LED будут работать без ухудшения качества яркости и контрастности более 100 тысяч часов.

Также есть мнение, что после смарт-часов Micro LED-дисплеи могут начать устанавливать в смартфоны.