Samsung начнёт выпускать ARM-процессоры для ИИ-вычислений

Опубликовано 19 октября 2024, 10:301 мин.
Samsung начнёт выпускать ARM-процессоры для ИИ-вычисленийДля мощных ускорителей
Южнокорейский стартап Rebellions, занимающийся проектированием и производством чипов для ИИ-технологий, заключил партнёрство с Samsung, которая влилась в совместный проект наряду с ADTechnology и ARM.
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Rebellions занимается производством графических ускорителей ИИ REBEL с вычислительным чипсетом от ADTechnology на базе технологии ARM Neoverse Compute Subsystems (CSS) V3. Samsung в этой коллаборации займётся поставкой AI-процессоров, построенных по 2-нм техпроцессу.
Как отмечается, ADTechnology разработает и внедрит новейшие чиплеты, используя 2-нм технологический узел Samsung, а также обеспечит производство высококачественных чипов с достаточным уровнем выхода.
Цель партнёрства — разработка нового высокопроизводительного чипсета для центрального процессора ИИ от Rebellions. Компании намерены расширить возможности вычислений с использованием ИИ для корпоративных клиентов и потребителей.
Источник:Sammy Fans
Автор:Андрей Кадуков