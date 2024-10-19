Samsung начнёт выпускать ARM-процессоры для ИИ-вычислений

Rebellions занимается производством графических ускорителей ИИ REBEL с вычислительным чипсетом от ADTechnology на базе технологии ARM Neoverse Compute Subsystems (CSS) V3. Samsung в этой коллаборации займётся поставкой AI-процессоров, построенных по 2-нм техпроцессу.

Как отмечается, ADTechnology разработает и внедрит новейшие чиплеты, используя 2-нм технологический узел Samsung, а также обеспечит производство высококачественных чипов с достаточным уровнем выхода.

Цель партнёрства — разработка нового высокопроизводительного чипсета для центрального процессора ИИ от Rebellions. Компании намерены расширить возможности вычислений с использованием ИИ для корпоративных клиентов и потребителей.