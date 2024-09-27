Samsung наказали за облучение рабочих радиацией на... $7900

Комиссия по ядерной безопасности наложила на компанию штраф в размере 10.5 млн вон ($7900) за этот инцидент, сообщает Bloomberg. Возможны дополнительные штрафы за другие нарушения.

Инцидент произошёл в мае на заводе Samsung в Гихыне, когда двое рабочих подверглись радиации, значительно превысившей годовую норму.

Нарушение произошло во время обслуживания оборудования для анализа кремниевых пластин. Предохранительное устройство, которое должно было отключить источник излучения, не сработало из-за халатности отдела радиационной безопасности.

Samsung заявила, что будет сотрудничать в расследовании и окажет помощь пострадавшим, а также примет меры для предотвращения подобных случаев в будущем.