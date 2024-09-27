Samsung наказали за облучение рабочих радиацией на... $7900

Опубликовано 27 сентября 2024, 07:471 мин.
Samsung наказали за облучение рабочих радиацией на... $7900Это даже не смешно
Южнокорейский регулятор выявил, что Samsung Electronics нарушила правила безопасности, что привело к облучению рабочих радиацией на полупроводниковом производстве.
Комиссия по ядерной безопасности наложила на компанию штраф в размере 10.5 млн вон ($7900) за этот инцидент, сообщает Bloomberg. Возможны дополнительные штрафы за другие нарушения.
Инцидент произошёл в мае на заводе Samsung в Гихыне, когда двое рабочих подверглись радиации, значительно превысившей годовую норму.
Нарушение произошло во время обслуживания оборудования для анализа кремниевых пластин. Предохранительное устройство, которое должно было отключить источник излучения, не сработало из-за халатности отдела радиационной безопасности.
Samsung заявила, что будет сотрудничать в расследовании и окажет помощь пострадавшим, а также примет меры для предотвращения подобных случаев в будущем.