Samsung намекнула на спутниковые звонки в Galaxy S26

Опубликовано 27 декабря 2025, 12:001 мин.
Samsung намекнула на спутниковые звонки в Galaxy S26Новый модем поддерживает три типа сетей
Samsung описала возможности модема Exynos Modem 5410, что указывает на возможное появление спутниковой связи в смартфонах Galaxy S26. Компания заявляет о поддержке сразу трех типов спутниковых сетей, включая вариант, рассчитанный на голосовые вызовы, а не только обмен короткими сообщениями.
Модем объединяет LTE DTC, NB IoT NTN и NR NTN в одном чипе. LTE DTC предназначен для прямых голосовых звонков через спутник. NB IoT NTN используется для передачи геолокации и простых текстов в удаленных районах и сертифицирован оператором Skylo. NR NTN рассчитан на более качественную связь, включая видеозвонки.
Официально не подтверждено, какие модели Galaxy получат этот модем и в каких регионах будут доступны спутниковые звонки.