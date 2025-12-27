Samsung намекнула на спутниковые звонки в Galaxy S26

Модем объединяет LTE DTC, NB IoT NTN и NR NTN в одном чипе. LTE DTC предназначен для прямых голосовых звонков через спутник. NB IoT NTN используется для передачи геолокации и простых текстов в удаленных районах и сертифицирован оператором Skylo. NR NTN рассчитан на более качественную связь, включая видеозвонки.

Официально не подтверждено, какие модели Galaxy получат этот модем и в каких регионах будут доступны спутниковые звонки.