Samsung научила измерять давление свои «умные» часы Galaxy Watch Active 2 и Galaxy Watch 3

Вместе с тем, устройства также научились и снимать электрокардиограмму, пишет GSMArena. Для того, чтобы активизировать новые возможности, необходимо скачать приложение Samsung Health Monitor. После этого достаточно посмотреть вкладку с обновления, чтобы скачать оттуда апдейт для своих часов.

Стоит отметить, что новая функция, пока что, не активна на территории России и Украины. Вероятнее всего, связано это с ограничениями местных законов, которые не позволяют активировать подобные возможности без специальной сертификации.

Перечень стран, где всё же можно опробовать нововведение, выглядит следующим образом: Австрия, Бельгия, Болгария, Чили, Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Индонезия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, ОАЭ и Великобритания.