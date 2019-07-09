Samsung научила умные часы измерять процент жира в организме

Но носимые гаджеты также будто бы находятся в определенной стагнации: и если Apple Watch умудряется добавлять такие новые функции, как ЭКГ, то те же Mi Band в скором времени остановятся в развитии, так как набор функций фитнес-браслета очень ограничен. Казалось бы, неужели все, рынок зашел в тупик? Samsung считает, что нет.

7 июля ведомство по патентам и товарным знакам США опубликовало патент от Samsung, который изначально был подан еще в 2015 году. В нем говорится о новой функции, встроенной в ремешок умных часов, которая позволяет измерять состав тела, в том числе процент подкожного жира в организме. Работает эта функция по примеру работы современных умных весов: устройство для определения состава тела пропускает переменный ток малой мощности и анализирует электрическое сопротивление между жировыми и не жировыми тканями. Таким образом умные часы смогут узнать, каков процент жира в организме владельца.