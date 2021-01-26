Samsung научит свои «умные» часы определять уровень глюкозы в крови

Речь идёт о готовящихся к выпуску в 2021 году Samsung Galaxy Watch 4 и Galaxy Active 3. Именно эти два устройства смогут определять насыщенность крови пользователя глюкозой, сообщает SamMobile. Анонс новых смарт-часов южнокорейского бренда ожидается в рамках ближайшего Galaxy Unpacked, который может состояться уже летом текущего года.

В основу новой функции ляжет методика, разработанная в Samsung Electronics в сотрудничестве с Институтом передовых технологий Samsung и Массачусетским технологическим институтом. Для измерения всех необходимых показателей будет использоваться ряд датчиков, в том числе и лазерный.