Samsung не смогла выпустить персонального робота Ballie летом

Хотя устройство готово
Портал SamMobile рассказал, что Samsung так и не решилась выпустить персонального робота Ballie, которого вендор планировал представить летом 2025 года. Согласно источникам инсайдеров, нарушен не только ранее анонсированный срок, но и вообще судьба проекта под вопросом.
© Samsung

Хотя устройство было готово несколько месяцев назад, оно так и не появилось ни в Южной Корее, ни в США, где его должны были выпустить в ограниченном количестве.

Ballie, впервые анонсированный в 2020 году и получивший одно серьёзное обновление с тех пор, до сих пор «находится на складе». Отказ от выпуска устройства был подтверждён на выставке IFA 2025, где уже начали возникать сомнения в том, что проект будет реализован.

Согласно SamMobile, Samsung до последнего пыталась «найти консенсус» относительно выпуска устройства и целесообразности дальнейшей работы над ним. Ключевой проблемой оставалась неопределённость роли Ballie в экосистеме «умного дома». После успеха пылесоса Jet Bot оставалось неясным, зачем потребителям нужен ещё один подобный гаджет, особенно без чёткого взаимодействия с другими устройствами.

В целом будущее Ballie остаётся неопределённым. Возможно, Samsung проведёт переоценку и перезапуск проекта, прежде чем предпримет дальнейшие шаги.

