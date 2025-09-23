Samsung не смогла выпустить персонального робота Ballie летом

Хотя устройство было готово несколько месяцев назад, оно так и не появилось ни в Южной Корее, ни в США, где его должны были выпустить в ограниченном количестве.

Ballie, впервые анонсированный в 2020 году и получивший одно серьёзное обновление с тех пор, до сих пор «находится на складе». Отказ от выпуска устройства был подтверждён на выставке IFA 2025, где уже начали возникать сомнения в том, что проект будет реализован.

Согласно SamMobile, Samsung до последнего пыталась «найти консенсус» относительно выпуска устройства и целесообразности дальнейшей работы над ним. Ключевой проблемой оставалась неопределённость роли Ballie в экосистеме «умного дома». После успеха пылесоса Jet Bot оставалось неясным, зачем потребителям нужен ещё один подобный гаджет, особенно без чёткого взаимодействия с другими устройствами.

В целом будущее Ballie остаётся неопределённым. Возможно, Samsung проведёт переоценку и перезапуск проекта, прежде чем предпримет дальнейшие шаги.