Samsung не выплатит зарплату индийским рабочим в случае продолжения забастовки

Сотни рабочих начали бастовать, требуя повышения зарплаты и выполнения требований профсоюза. Samsung подал иск к протестующему профсоюзу, но судья призвал стороны разрешить конфликт во внесудебном порядке.

Тогда Samsung разослала письмо от лица отдела кадров местного подразделения в котором предупредила, что сотрудники участвуют в незаконной забастовке и не получат зарплату за период протеста. Также в письме говорится о том, что если сотрудники не выйдут на работу в течение четырёх дней после получения этой информации, «им придётся объяснить, почему они не должны быть уволены».