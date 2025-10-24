Samsung объединилась с SoftBank для разработки 6G и интеграции ИИ в сеть радиодоступа

Сообщается, что технологии будущего поколения были разделены на четыре направления: 6G, ИИ для ОЗУ, ИИ для RAN, а также модель крупных телекоммуникационных компаний. Основной целью сотрудничества является выявление новых возможностей использования, разработка ключевых технологий и демонстрация их эффективности. В условиях растущего внедрения 5G появляются новые технологии 6G и частотные диапазоны, а искусственный интеллект играет ключевую роль в оптимизации беспроводных сетей.

Глава исследовательского центра передовых коммуникаций Samsung Research Джингук Чжон подчеркнул значимость определения вариантов использования и обеспечения безопасности ключевых технологий для их последующего коммерческого применения. ИИ для RAN от Samsung интегрируют искусственный интеллект в рабочие процессы базовых станций, что повышает эффективность оптимизации сети и улучшает пользовательский опыт.

Хидеюки Цукуда, технический директор SoftBank, отметил, что компания рада сотрудничеству с Samsung и возможности ускорить создание эффективных и надёжных сетей нового поколения с использованием AI RAN.