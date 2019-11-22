Наука и технологии
Сегодня 15:13
Samsung обеспечит аккумуляторами электромобили BMW
Компании подписали контракт на 2,9 млрд евро
Стало известно о сотрудничестве двух популярных компаний, а именно Samsung SDI и BMW. Так, их представителями был подписан контракт, который подразумевает поставку аккумуляторов, общая сумма которых оценивается в 2,9 млрд евро.
В рамках сотрудничества Samsung SDI будет поставщиком аккумуляторов пятого поколения для электрических моделей автомобилей BMW. Отмечается, что с помощью современных аккумуляторов Samsung будет достигнуто усовершенствование характеристик электрокаров BMW, в частности пробег на одном заряде, а также быстрота зарядки. Отмечается, что данный контракт будет действовать с 2021 по 2031 год.
Напомним, что данные компании стали единомышленниками в сфере разработки электромобилей еще в 2009 году. Так, одной из совместных работ являются аккумуляторные батареи от Samsung, которые успешно внедрились в электрические автомобили BMW EV i3.