Samsung обучит свои смартфоны и часы предупреждать о риске болезни Альцгеймера

В своём блоге компания объяснила, что учёные разработали методы анализа поведения пользователей, включая использование приложений, отправку текстовых сообщений, звонки, режим сна и речь, для выявления когнитивных изменений.

Согласно новым документам Samsung, для прогнозирования развития болезни Альцгеймера используются речевые паттерны, которые выявляют языковые способности и функции памяти, «фильтры» социального взаимодействия и использование приложений указывают на социальную вовлечённость и активность мозга, записи голоса помогают оценить области мозга, поражённые болезнью Альцгеймера.

Кроме того, фиксируются изменения в поведении, такие как снижение социальной активности или использование приложений, что может сигнализировать о ранних симптомах.

Samsung также выделила два дополнительных исследования: скорость и точность набора текста на телефоне коррелируют с функцией мозга, анализ походки с помощью смарт-часов выявляет ранние проблемы с мозгом.

Эти результаты сопоставимы с традиционными методами диагностики деменции.

При этом, хотя эти технологии пока не позволяют диагностировать болезнь Альцгеймера с помощью телефонов, Samsung работает над повышением их точности. В будущем они могли бы значительно помочь в раннем выявлении и лечении нейродегенерации головного мозга.

«Воспроизведение и повторение коротких предложений позволяет оценить работу областей мозга, связанных с кратковременной памятью, а оценка беглости и точности речи — состояние языковых навыков. Аналогичным образом, регулярность и разнообразие использования приложений и обмена сообщениями, а также частота звонков могут дать представление о социальных сетях и исполнительных функциях мозга. Если вкратце, исследование показало, что области мозга, отвечающие за речь и кратковременную память, которые обычно страдают при болезни Альцгеймера, можно оценить с помощью голосовых данных. Результаты также указывают на то, что снижение социальных и поведенческих способностей связано с частотой использования приложений, обмена сообщениями и звонков», — сказано в материале.