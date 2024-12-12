Samsung обвинил антимонопольный орган Индии в незаконном задержании сотрудников

Опубликовано 12 декабря 2024, 19:071 мин.
Samsung обвинил антимонопольный орган Индии в незаконном задержании сотрудниковКомпания требует вернуть данные, изъятые во время рейда
Samsung подала иск в суд Индии, обвиняя антимонопольный орган страны в незаконном задержании своих сотрудников и изъятии данных в ходе рейда, связанного с антимонопольным расследованием против Amazon и Walmart. В иске компания утверждает, что в 2022 году во время обыска у одного из поставщиков Amazon были незаконно изъяты конфиденциальные данные с телефонов сотрудников Samsung.
Компания заявила, что трое ее сотрудников находились в месте проведения рейда, и представители антимонопольного органа не только задержали их, но и скопировали все личные и служебные данные, что нарушает их права. Samsung потребовала, чтобы суд признал эти действия незаконными, а данные были возвращены.
В своем иске компания также утверждает, что она не нарушала антимонопольные законы, несмотря на выводы расследования, согласно которым Samsung, Amazon и Flipkart сговорились для эксклюзивных запусков продукции в интернете. Samsung утверждает, что она только сотрудничала с органами, предоставляя информацию как третья сторона.