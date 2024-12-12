Samsung обвинил антимонопольный орган Индии в незаконном задержании сотрудников

Компания заявила, что трое ее сотрудников находились в месте проведения рейда, и представители антимонопольного органа не только задержали их, но и скопировали все личные и служебные данные, что нарушает их права. Samsung потребовала, чтобы суд признал эти действия незаконными, а данные были возвращены.

В своем иске компания также утверждает, что она не нарушала антимонопольные законы, несмотря на выводы расследования, согласно которым Samsung, Amazon и Flipkart сговорились для эксклюзивных запусков продукции в интернете. Samsung утверждает, что она только сотрудничала с органами, предоставляя информацию как третья сторона.