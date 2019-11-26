Samsung объявил распродажу техники со скидками до 50% в честь "Черной пятницы"

Так, смартфон Samsung Galaxy S10+ c 1ТБ постоянной памяти и керамическим покрытием задней крышки можно будет купить за 99 990 руб вместо прежних 124 990 руб (размер скидки составляет 20%). Также по скидке можно будет взять первый смартфон компании с поворотной камерой — Galaxy A80 — за 29 990 руб, в то время как раньше за устройство просили 45 990 руб (на этот раз размер скидки еще больше — 35%. С полным перечнем товаров, которые Samsung будет отдавать по более низким ценам, чем обычно, можно ознакомиться на официальном сайте компании.

Напомним, что в США “Черная пятница” стартует 29 ноября — именно в этот день большинство онлайн- и оффлайн-магазинов устраивают самые крупные за прошедший год падения цен.