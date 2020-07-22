Samsung объявила дату осенней презентации новинок

Так, Samsung уже вполне официально начала рассылать гостям приглашения на мероприятие Samsung Life Unstoppable. Состоится оно 2 сентября и, судя по всему, оно должно будет заменить для бренда участие на выставке IFA 2020 - туда компания в этом году ехать отказалась. Осеннее мероприятие Samsung состоится в онлайн формате, а показывать в рамках Samsung Life Unstoppable будут различные ноутбуки, телевизоры, аудиотехнику и т.д.