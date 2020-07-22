Наука и технологии
Сегодня 10:27
Samsung объявила дату осенней презентации новинок
Ждем анонса ноутбуков, аудиотехники и множества других девайсов
Уже совсем скоро, 5 августа, состоится летнее мероприятие Samsung, на котором компания покажет множество новинок, в числе которых ожидаются флагманские Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2. Но не успев показать эти устройства, южнокорейский техногигант уже объявил дату своей осенней презентации новинок.
Так, Samsung уже вполне официально начала рассылать гостям приглашения на мероприятие Samsung Life Unstoppable. Состоится оно 2 сентября и, судя по всему, оно должно будет заменить для бренда участие на выставке IFA 2020 - туда компания в этом году ехать отказалась. Осеннее мероприятие Samsung состоится в онлайн формате, а показывать в рамках Samsung Life Unstoppable будут различные ноутбуки, телевизоры, аудиотехнику и т.д.
Отметим, что по словам самой Samsung, мероприятие будет представлять из себя “45-минутное виртуальное и динамичное путешествие, которое познакомит всех с новейшими продуктами Samsung”.