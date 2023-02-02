Samsung объявила о разработке собственного AR/VR-шлема для конкуренции с Apple

Samsung объявила о разработке собственного AR/VR-шлема для конкуренции с AppleЖдём релиза в 2023 году
На прошедшем накануне мероприятии Galaxy Unpacked компания Samsung представила своё новейшее устройство расширенной реальности.
Фото: NotebookCheck.net
Пока что корейский гигант не стал демонстрировать внешний вид новинки, заявив лишь, что носимое устройство является результатом сотрудничества Samsung, Google и Qualcomm.
XR-гарнитура использует специализированный вычислительный чипсет от Qualcomm и основана на новой версии Android от Google, которая была специально разработана для носимых устройств.
SamMobile
Глава подразделения Samsung по работе со смешанной реальностью сообщил The Washington Post, что платформа и программное обеспечение должны быть «в некоторой степени готовы», прежде чем девайс попадёт на рынок.
Это по его мнению является гарантом того, что компании удастся избежать тех же ошибок, что совершили другие бренды, выпустив свои AR/VR/MR-гарнитуры «сырыми».
SamMobile
Сообщается, что XR-устройство Samsung призвано конкурировать с AR-гарнитурой Apple. Она, судя по слухам, будет представлена чуть позже в 2023 году.