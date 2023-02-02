Samsung объявила о разработке собственного AR/VR-шлема для конкуренции с Apple

Пока что корейский гигант не стал демонстрировать внешний вид новинки, заявив лишь, что носимое устройство является результатом сотрудничества Samsung, Google и Qualcomm.

XR-гарнитура использует специализированный вычислительный чипсет от Qualcomm и основана на новой версии Android от Google, которая была специально разработана для носимых устройств.