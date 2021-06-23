Samsung объявила скидки на свою бытовую технику

Так, встраиваемая микроволновая печь Samsung MS20A7013AL/BW продается за 13 990 рублей вместо прежних 16 990.

Пылесос Samsung беспроводной Jet 70 turbo, в свою очередь, можно купить на 10 тысяч дешевле — за 19 990 рублей вместо 29 990.

Сэкономить 10 тысяч рублей можно и на покупке робота-пылесоса Samsung VR20R7260WC/EV. Напомним, что в обычное время эта модель продается за 49 990 рублей, тогда как сейчас доступна за 39 990.

Стоимость стиральной машины Samsung WW70R42PXTSDLP упала с 43 990 рублей до 38 990.

Ознакомиться со всеми устройствами, которые продаются со скидками в рамках распродажи, можно по этой ссылке. Завершится она 5 июля.