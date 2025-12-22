Samsung оказалась успешнее Micron на рынке HBM-памяти в конце 2025-го

По данным Counterpoint Research, в III квартале доля Samsung достигла 22%. Это больше, чем у Micron, но все еще ниже показателей лидера рынка SK hynix.

Начало 2025 года было для Samsung неудачным: компания долго не могла пройти сертификацию HBM3 у ключевых клиентов.

Перелом наступил во II квартале, когда AMD начала использовать HBM3E от Samsung. Затем к числу заказчиков присоединилась NVIDIA — сначала для HBM3E, а позже и для HBM4.

Дополнительным преимуществом Samsung стали HBM4-модули с одними из самых высоких скоростей передачи данных в отрасли и более гибкая ценовая политика.

Аналитики ожидают, что эффект от этого разворота станет еще заметнее в начале 2026 года, когда на рынок выйдут ускорители нового поколения с HBM4.