Samsung оказалась успешнее Micron на рынке HBM-памяти в конце 2025-го

Samsung оказалась успешнее Micron на рынке HBM-памяти в конце 2025-гоА ведь начиналось все очень не очень
Samsung смогла заметно улучшить позиции на рынке HBM-памяти к концу 2025 года и обогнала Micron по квартальной доле продаж.
По данным Counterpoint Research, в III квартале доля Samsung достигла 22%. Это больше, чем у Micron, но все еще ниже показателей лидера рынка SK hynix.
Начало 2025 года было для Samsung неудачным: компания долго не могла пройти сертификацию HBM3 у ключевых клиентов.
Перелом наступил во II квартале, когда AMD начала использовать HBM3E от Samsung. Затем к числу заказчиков присоединилась NVIDIA — сначала для HBM3E, а позже и для HBM4.
Дополнительным преимуществом Samsung стали HBM4-модули с одними из самых высоких скоростей передачи данных в отрасли и более гибкая ценовая политика.
Аналитики ожидают, что эффект от этого разворота станет еще заметнее в начале 2026 года, когда на рынок выйдут ускорители нового поколения с HBM4.