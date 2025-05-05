Наука и технологии
Опубликовано 05 мая 2025, 15:44
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Samsung оспорил налоговый штраф в Индии на $520 миллионов

Компания требует отмены решения, ссылаясь на практику Reliance
Samsung обратилась в индийский суд с требованием отменить налоговый штраф в размере $520 миллионов, предъявленный ей за якобы неверную классификацию импорта оборудования для сетей связи. Samsung утверждает, что индийские налоговые органы знали о такой практике, поскольку аналогичным образом импортировала такие же компоненты компания Reliance на протяжении нескольких лет.
Samsung оспорил налоговый штраф в Индии на $520 миллионов

© Ferra.ru

Налоговые власти Индии обвинили Samsung в том, что она уклонилась от уплаты пошлин на сумму от 10 до 20% с импорта ключевого оборудования для мобильных вышек, которое она поставляла для телекоммуникационного гиганта Reliance Jio с 2018 по 2021 год. В ответ компания заявила, что индийские власти были осведомлены о бизнес-модели, поскольку Reliance использовала такую же схему до 2017 года, не уплачивая пошлины.

Кроме того, Samsung утверждает, что компания не была должным образом уведомлена о возможных нарушениях, так как Reliance не передала информацию о предупреждениях налоговых органов. В ответ на обвинения Samsung также заявила, что в процессе расследования ей не было предоставлено достаточно времени для защиты своих интересов.

Индийские власти также наложили штраф в $81 миллионов на семь сотрудников Samsung, увеличив общую сумму налоговых требований до $601 миллионов.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
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