Samsung оспорил налоговый штраф в Индии на $520 миллионов

Налоговые власти Индии обвинили Samsung в том, что она уклонилась от уплаты пошлин на сумму от 10 до 20% с импорта ключевого оборудования для мобильных вышек, которое она поставляла для телекоммуникационного гиганта Reliance Jio с 2018 по 2021 год. В ответ компания заявила, что индийские власти были осведомлены о бизнес-модели, поскольку Reliance использовала такую же схему до 2017 года, не уплачивая пошлины.

Кроме того, Samsung утверждает, что компания не была должным образом уведомлена о возможных нарушениях, так как Reliance не передала информацию о предупреждениях налоговых органов. В ответ на обвинения Samsung также заявила, что в процессе расследования ей не было предоставлено достаточно времени для защиты своих интересов.

Индийские власти также наложили штраф в $81 миллионов на семь сотрудников Samsung, увеличив общую сумму налоговых требований до $601 миллионов.