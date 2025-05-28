Samsung оставит новый Exynos 2500 только для корейской версии Galaxy Z Flip 7

Exynos 2500 построен по 3-нанометровой технологии и имеет 10-ядерный процессор с одной мощной Cortex-X925, несколькими ядрами среднего и энергоэффективного класса. Важным элементом стала интеграция графического процессора на базе AMD RDNA, что должно улучшить игровой опыт и повысить эффективность работы искусственного интеллекта.

Однако на данный момент Samsung сталкивается с серьезными трудностями в производстве нового чипа — выход годных чипов не превышает 50%. Из-за этого компания ограничила использование Exynos 2500 только для корейского рынка. Это позволяет Samsung провести «тест-драйв» чипа на домашнем рынке, отслеживать его работу и восприятие пользователями, а также постепенно совершенствовать производство перед массовым запуском в других регионах.

Для всех остальных стран Samsung выбрал проверенный Snapdragon 8 Elite.