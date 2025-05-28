Наука и технологии
Опубликовано 28 мая 2025, 14:15
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Samsung оставит новый Exynos 2500 только для корейской версии Galaxy Z Flip 7

Основные продажи получат Snapdragon 8 Elite
В июле Samsung планирует представить новые складные смартфоны Galaxy Z Flip 7 и Galaxy Z Fold 7. Однако компания изменила стратегию по выбору процессоров. В Южной Корее модель Galaxy Z Flip 7 будет оснащена собственным чипом Exynos 2500, а для остальных рынков, включая Северную Америку, производитель выбрал Qualcomm Snapdragon 8 Elite.
Samsung оставит новый Exynos 2500 только для корейской версии Galaxy Z Flip 7

© Ferra.ru

Exynos 2500 построен по 3-нанометровой технологии и имеет 10-ядерный процессор с одной мощной Cortex-X925, несколькими ядрами среднего и энергоэффективного класса. Важным элементом стала интеграция графического процессора на базе AMD RDNA, что должно улучшить игровой опыт и повысить эффективность работы искусственного интеллекта.

Однако на данный момент Samsung сталкивается с серьезными трудностями в производстве нового чипа — выход годных чипов не превышает 50%. Из-за этого компания ограничила использование Exynos 2500 только для корейского рынка. Это позволяет Samsung провести «тест-драйв» чипа на домашнем рынке, отслеживать его работу и восприятие пользователями, а также постепенно совершенствовать производство перед массовым запуском в других регионах.

Для всех остальных стран Samsung выбрал проверенный Snapdragon 8 Elite.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
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