Наука и технологии
Опубликовано 01 августа 2025, 18:00
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Samsung отчиталась о падении прибыли на 54,8% из-за слабых продаж ИИ-чипов

Причина всё та же — тарифы Трампа
Samsung отчиталась о результатах второго квартала 2025 года, завершившегося 30 июня. В течение второго квартала компания зафиксировала снижение прибыли на 54,8% по причине падения продаж полупроводниковых компонентов, используемых в ИИ-системах.
Samsung отчиталась о падении прибыли на 54,8% из-за слабых продаж ИИ-чипов
© Babak Habibi / Unsplash

Общая выручка вендора составила 74,6 трлн южнокорейских вон ($53,59 млрд) — на 5,8% ниже аналогичного показателя в 2024 году. Операционная прибыль сократилась на 54,8% в сравнении со вторым кварталом прошлого года.

Как отмечает портал FoneArena, проблемы в литейном производстве компании обусловлены ограничениями, введёнными США на экспорт передовых полупроводниковых компонентов искусственного интеллекта в Китай.

При этом подразделение Samsung, MX и Networks, показало рост выручки на 6,56% по сравнению с 2024 годом, однако этот показатель на 21% ниже уровня первого квартала 2025 года.

Тем не менее, Samsung планирует увеличить продажи высокопроизводительных твердотельных накопителей с высокой плотностью хранения данных и фокусируется на продажах линейки Galaxy S25.

Источник:FoneArena
Автор:Андрей Кадуков
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