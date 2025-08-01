Samsung отчиталась о падении прибыли на 54,8% из-за слабых продаж ИИ-чипов

Общая выручка вендора составила 74,6 трлн южнокорейских вон ($53,59 млрд) — на 5,8% ниже аналогичного показателя в 2024 году. Операционная прибыль сократилась на 54,8% в сравнении со вторым кварталом прошлого года.

Как отмечает портал FoneArena, проблемы в литейном производстве компании обусловлены ограничениями, введёнными США на экспорт передовых полупроводниковых компонентов искусственного интеллекта в Китай.

При этом подразделение Samsung, MX и Networks, показало рост выручки на 6,56% по сравнению с 2024 годом, однако этот показатель на 21% ниже уровня первого квартала 2025 года.

Тем не менее, Samsung планирует увеличить продажи высокопроизводительных твердотельных накопителей с высокой плотностью хранения данных и фокусируется на продажах линейки Galaxy S25.