Samsung отказался возвращаться в Россию в ближайшее время

16:58, 24 ноября 2022
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Samsung отказался возвращаться в Россию в ближайшее времяПресс-служба компании опровергла инфомацию о поставках
Пресс-служба ушедшей из России компании Samsung опровергла информацию о возможных поставках своей продукции в Россию, которая задерживается на неопределённый срок.
Фото: Unsplash.com
В Samsung заявили, что не принимали никаких решений относительно поставок на российский рынок.
«Поставки в Россию по-прежнему приостановлены. Samsung не приняла никакого решения о возобновлении поставок», — отмечается в сообщении пресс-службы Samsung.