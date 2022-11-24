Наука и технологии
16:58, 24 ноября 2022
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Samsung отказался возвращаться в Россию в ближайшее время

Пресс-служба компании опровергла инфомацию о поставках

Пресс-служба ушедшей из России компании Samsung опровергла информацию о возможных поставках своей продукции в Россию, которая задерживается на неопределённый срок.

Samsung отказался возвращаться в Россию в ближайшее время

Фото: Unsplash.com

В Samsung заявили, что не принимали никаких решений относительно поставок на российский рынок.

«Поставки в Россию по-прежнему приостановлены. Samsung не приняла никакого решения о возобновлении​ поставок», — отмечается в сообщении пресс-службы Samsung.

Источник фото:Unsplash.com
Источник:РИА Новости
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