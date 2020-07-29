Samsung откажется от собственного голосового ассистента в новых смартфонах

Так, судя по данным, опубликованным изданием Bloomberg, Samsung уже в самое ближайшее время откажется от сомнительного ассистента Bixby, заменив его на стандартного для Android-смартфонов Google Ассистента. Правда, журналисты не стали рассказывать обо всех деталях сделки между Samsung и Google, но, скорее всего, нам о них станет известно уже в ближайшее время - на 5 августа намечен Galaxy Unpacked, на котором корейская компания должна представить флагманские Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2.

Напомним, что анонс фирменного голосового помощника Bixby состоялся еще в 2017 году, одновременно с выходом флагманских Samsung Galaxy S8 и S8+. Отметим лишь, что пользователи практически сразу невзлюбили разработку Samsung, не в последнюю очередь из-за выделения под нее отдельной физической кнопки.